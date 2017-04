dpa

Holländisches Viertel in Potsdam wird zu «Klein-Amsterdam»

Das holländische Viertel in Potsdam präsentiert sich von heute an als ein «Klein-Amsterdam». Anlass ist das 20. Tulpenfest, das von der Fördergesellschaft niederländischer Kultur in Potsdam organisiert wird. Mehr als 170 Musiker, Tänzer und Handwerker sollen zum Frühlingsbeginn für holländisches Flair sorgen. Das Festgelände am Bassinplatz wird dabei bis Sonntagabend von mehr als 100 000 Tulpen geschmückt sein. In den vergangenen 19 Jahren haben den Organisatoren zufolge zusammengerechnet fast eine halbe Million Menschen das Fest besucht. Das holländische Viertel war im 18. Jahrhundert für holländische Handwerker gebaut worden, die unter anderem mit niedrigen Steuern nach Potsdam gelockt wurden.

