Tausende demonstrieren in Berlin für faktenbasierte Politik

«Wissenschaft ist keine Meinung, alternative Fakten sind Lügen» - unter diesem Motto haben in Berlin nach Angaben der Veranstalter 11 000 Menschen demonstriert, unter ihnen viele Wissenschaftler. Die erste Kundgebung begann am Samstagmittag am Boulevard Unter den Linden, an der Humboldt-Universität (HU). Anschließend zogen die Demonstranten vor das Brandenburger Tor.

Auf Transparenten und Schildern war unter anderem zu lesen: «Es gibt keinen Planet B» oder «Alternative Fakten zählen nicht im OP». Auf der ellenlangen Unterstützerliste im Netz stehen viele prominente Namen, darunter auch die Präsidenten der drei Berliner Universitäten: Sabine Kunst (Humboldt), Peter-André Alt (FU) und Christian Thomsen (TU) sowie Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD.

Weltweit wollten am 22. April Menschen in mehr als 600 Städten für eine faktenbasierte Politik auf die Straße gehen. Dem Netz von Aktivisten geht es vor allem auch darum, die Freiheit von Wissenschaft und Forschung zu erhalten. In Deutschland waren vor allem in Universitätsstädten Demonstrationen geplant.

