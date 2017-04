dpa

Hertha vor Schlüsselspiel gegen Wolfsburg

Fußball-Bundesligist Hertha BSC will einen wichtigen Schritt zur Qualifikation für die Europa League machen. Der Hauptstadtclub trifft am Samstag (15.30/Sky) auf den abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg. Mit dem 12. Sieg im 15. Heimspiel würde das Team von Trainer Pal Dardai den fünften Tabellenplatz festigen. Am fünftletzten Saisonspieltag steht dabei Mittelfeldspieler Vladimir Darida nach einer Gelbsperre wieder zur Verfügung. Die Niedersachsen stehen mit ihrem neuen Trainer Andries Jonker nur einen Zähler vor dem Relegationsplatz.

