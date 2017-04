Gewobag soll Zuschlag für NKZ am Kottbusser Tor bekommen

Der Bieterstreit um das Neue Kreuzberger Zentrum am Kottbusser Tor in Berlin ist entschieden. Die landeseigene Wohnungsgesellschaft Gewobag soll nun doch den Zuschlag bekommen. Noch am Freitag werde es Gespräche mit dem Verkäufer geben, teilte die Gesellschaft mit. Zuvor hatte die Zeitung «Neues Deutschland» berichtet. Eine Kaufsumme nannte die Gewobag zunächst nicht. Der Zeitung zufolge soll der Gebäudekomplex mit 295 Sozialwohnungen und 90 Läden für 56,5 Millionen Euro den Besitzer wechseln.

Ursprünglich hatte der private Investor Juwelus NKZ Projekt GmbH rund eine Million Euro mehr geboten als die Gewobag. Laut Zeitung reichte er Unterlagen zur Finanzierung aber nicht rechtzeitig ein.

Letzte Änderung: Freitag, 21. April 2017 13:40 Uhr

Quelle: dpa

