dpa

Eisbären Bremerhaven empfangen ALBA Berlin in Bremen

Bremen (dpa/lni) - Die Basketballer der Eisbären Bremerhaven werden am Samstag das dritte und letzte Bundesligaspiel in dieser Saison in der Bremer ÖVB-Arena austragen. Nach den Duellen gegen die EWE Baskets Oldenburg (97:92) und den FC Bayern München (73:108) empfängt die Mannschaft von Trainer Sebastian Machowski zum Abschluss der sogenannten Hanse-Games am 18.00 Uhr ALBA Berlin. Die Eisbären rechnen mit einem Besuch von bis zu 6000 Zuschauern. Das letzte Saisonheimspiel gegen Rasta Vechta am 1. Mai findet dann wieder in Bremerhaven statt.

Letzte Änderung: Freitag, 21. April 2017 13:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen