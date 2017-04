Untersuchungen zum Tod von Eisbär Fritz bislang ergebnislos

Die Nachricht vom Tod des kleinen Eisbären Fritz in Berlin war ein Schock. Das Tier wirkte gut entwickelt, der erste Auftritt im Außengehege stand kurz bevor. Woran es plötzlich gestorben sein könnte, beschäftigt jetzt Wissenschaftler.

Berlin (dpa/bb) - Der plötzliche Tod von Eisbärenbaby Fritz aus dem Berliner Tierpark bleibt auch nach zahlreichen Untersuchungen rätselhaft. Biologen, Pathologen, Tierärzte und Humanmediziner haben Proben des am 6. März unerwartet gestorbenen Tiers ausgewertet, wie der Tierpark am Freitag mitteilte. Eine Ursache hätten sie bisher aber nicht gefunden. Die Experten nahmen demnach Gewebe, Blut, Urin und Kot des kleinen Eisbären unter die Lupe. Ein Großteil der Analysen sei abgeschlossen.

Auch bei Fritz will sich der Tierpark noch nicht zufriedengeben. «Wir werden dennoch weiter nach der Todesursache des kleinen Eisbären suchen», so Direktor Andreas Knieriem. Weil es bisher keine Hinweise gibt, dass bei Fritz ein Virus im Spiel gewesen sein könnte, soll sein Vater Wolodja (5) laut Angaben am Samstag in den Tierpark zurückkehren.