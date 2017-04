dpa

Feuer in Lagerhalle von Neuköllner Recyclingfirma

In der Lagerhalle einer Recyclingfirma in Berlin-Neukölln ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. In der etwa 600 Quadratmeter großen Halle brenne Altpapier, teilte die Feuerwehr mit. Mittlerweile sei der Brand unter Kontrolle. Etwa 80 Feuerwehrleute seien im Einsatz.

Zeugen berichteten, dass Rauch aus dem Gebäude quoll. Bagger brachten das Papier nach draußen, wo es aufgeschüttet und bewässert wurde. Die Halle werde Stück für Stück leer geräumt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Vermutlich sei etwas Brennendes angeliefert worden, sagte der Sprecher zur möglichen Brandursache. Von dem Rauch gehe keine Gefahr für die Bevölkerung aus, hieß es. Die Lahnstraße wurde komplett gesperrt.

Letzte Änderung: Freitag, 21. April 2017 09:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen