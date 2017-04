Brand in Recyclingfirma: Feuerwehr im Großeinsatz

In Berlin-Neukölln brennt Altpapier in einer Lagerhalle. Die Lahnstraße muss für mehrere Stunden gesperrt werden. Dutzende Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Berlin (dpa/bb) - Ein Brand in der Lagerhalle einer Recyclingfirma in Berlin-Neukölln hat für ein Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. In der etwa 600 Quadratmeter großen Halle war laut Feuerwehr am Freitagmorgen Altpapier in Brand geraten. Rund 80 Einsatzkräfte rückten an. Nach etwa dreieinhalb Stunden waren die Flammen gelöscht.