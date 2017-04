Serie von 38 Straftaten: 33-Jähriger kommt vor Gericht

Ein 33-Jähriger, der 38 Straftaten innerhalb von drei Monaten begangen haben soll, steht ab heute vor dem Berliner Landgericht. Der Angeklagte soll stadtweit in Supermärkten und Drogerien Waren gestohlen haben. Ferner soll der Mann mehreren Passantinnen bei unterschiedlichen Gelegenheiten an das Gesäß oder die Brüste gefasst haben. In einigen Fällen sei der 33-Jährige unvermittelt gewalttätig geworden. Auch soll er immer wieder Schaufensterscheiben zertrümmert haben. Die Anklage listet Straftaten zwischen Juli und Oktober 2016 auf. Dem Mann werden unter anderem Diebstahl, Nötigung, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung vorgeworfen.

Quelle: dpa

