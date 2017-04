dpa

Überlebende erinnern im Belower Wald an Todesmarsch von 1945

Überlebende von NS-Konzentrationslagern und Schüler erinnern heute im Belower Wald an die Befreiung der Häftlinge am Ende des Zweiten Weltkriegs vor 72 Jahren. An der Gedenkstätte des Todesmarsches sind Gespräche mit Zeitzeugen und eine Kranzniederlegung geplant. Ende April 1945 trieb die SS Tausende Häftlinge aus Konzentrationslagern wie Sachsenhausen und Ravensbrück auf Todesmärsche nach Nordwesten. Im Belower Wald an der Landesgrenze Brandenburgs zu Mecklenburg kreuzten sich mehrere Routen und so hausten bis zu 16 000 Häftlinge zeitweise dort.

Unter freiem Himmel lagernd mussten sie sich von Pflanzen und Rinde ernähren. Hunderte starben in der Zeit. Eine Gedenkstätte erinnert daran. Die Überlebenden wurden Anfang Mai 1945 befreit, woran auch in Raben-Steinfeld bei Schwerin ein Denkmal erinnert. Die Gedenkveranstaltungen werden vom Internationalen Sachsenhausen-Komitee und der Gedenkstätte Sachsenhausen in Brandenburg organisiert.

Letzte Änderung: Freitag, 21. April 2017 00:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen