Berlin Volleys erreichen Playoff-Finale

Berlin (dpa/bb) – Die Berlin Volleys haben das Endspiel um die deutsche Volleyball-Meisterschaft erreicht. Im entscheidenden dritten Spiel des Playoff-Halbfinals mühte sich der Titelverteidiger gegen die United Volleys Rhein-Main aus Frankfurt am Donnerstagabend nach hartem Kampf zu einem 3:2 (25:23, 30:28, 19:25, 24:26, 15:10). Damit entschied Berlin die Serie mit 2:1-Siegen für sich und trifft nun wie im Vorjahr auf den VfB Friedrichshafen.

Vor 3.691 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle mussten die Gastgeber trotz 2:0-Satzführung in den Tiebreak, mit einem Block verwandelte Robert Kromm gleich den ersten Matchball. Sebastian Kühner und Aleksandar Okolic waren die herausragenden Akteure beim Sieger. Das erste von maximal drei Finalspielen gegen Friedrichshafen findet bereits am Sonntag (14.30 Uhr) am Bodensee statt. Zum einzigen Mal haben die BR Volleys am 3. Mai Heimrecht.