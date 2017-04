dpa

Engere Kooperation mit Polen gegen Internetkriminalität

Die brandenburgische Polizei will stärker mit polnischen Kollegen gegen Internetkriminalität vorgehen. In den kommenden Jahren seien unter anderem gegenseitige Hospitationen von Spezialisten geplant, teilte das Polizeipräsidium am Donnerstag mit. Auch sollen gemeinsame Bekämpfungsstrategien erarbeitet werden.

Brandenburgs Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke und der Woiwodschaftskommandant der Polizei Łodz, Andrzej Łapiński, unterzeichneten eine entsprechende Vereinbarung im Landeskriminalamt Eberswalde. Dort gibt es ein sogenanntes Cyber-Competenz-Center. Es befasst sich unter anderem mit der kriminaltechnischen Auswertung von Datenmengen und verschlüsselten Kommunikationstechniken.

Letzte Änderung: Donnerstag, 20. April 2017 17:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen