Polizei stellt Verdächtigen nach Messerattacke am S-Bahnhof

Nach der Messerattacke auf einen 22-Jährigen am Berliner S-Bahnhof Plänterwald hat die Polizei einen Mann festgenommen. Der 34-Jährige wurde am frühen Donnerstagmorgen in seiner Wohnung in Treptow-Köpenick gestellt, wie die Polizei mitteilte. In den Räumen fanden die Ermittler ein Messer und eine Jacke mit Blutspuren. Auch die Begleiterin des Tatverdächtigen konnte ausfindig gemacht werden. Sie wird als Zeugin verhört.

Auf die Spur des Mannes war die Polizei nach einem Zeugenaufruf durch den Hinweis einer Frau gekommen, die ihn über ein Soziales Netzwerk kannte. Das Opfer erkannte den Beschuldigten laut Polizei wieder.

Am Montagabend war in einer S-Bahn ein Streit zwischen dem Paar und einer vierköpfigen Gruppe eskaliert. Ein 19-Jähriger aus der Gruppe soll dem 34-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, als dieser mit seiner Begleitung aus der S-Bahn aussteigen wollte. Der Mann soll daraufhin ein Messer gezogen und auf den 22-Jährigen eingestochen haben, der zu der Gruppe gehörte. Anschließend flüchtete das Paar. Das Opfer musste notoperiert werden.

Letzte Änderung: Donnerstag, 20. April 2017 16:20 Uhr

Quelle: dpa

