Mann löst im Amt aus Frust Alarmanlage aus: Festnahme

Ein Mann hat sich so sehr darüber aufgeregt, dass in der Kreisverwaltung in Prenzlau (Uckermark) am Mittwoch keine Sprechzeit war, dass er mehrere Rauchmelder und eine Alarmanlage auslöste. Der 31-Jährige entzündete Papier im Gebäude, es kam zu einer Rauchentwicklung, wie die Polizei mitteilte. 25 Mitarbeiter brachten sich in Sicherheit. Das Feuer erlosch mit Abbrennen des Papiers. Der 31-Jährige wollte den Angaben zufolge seinen Ausweis in dem Amt abholen. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest und ermittelt wegen Hausfriedensbruchs.

Letzte Änderung: Donnerstag, 20. April 2017 15:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen