Linke will Ehrenamt und öffentliche Beschäftigung verzahnen

Die Linksfraktion in Brandenburg will das Ehrenamt stärker mit der öffentlich geförderten Beschäftigung verzahnen. Dazu wolle die Fraktion Gespräche mit der Bundesagentur für Arbeit führen, sagte Linken-Fraktionschef Ralf Christoffers am Donnerstag in Potsdam zu den Vorhaben seiner Fraktion im zweiten Halbjahr. «Das Ehrenamt hat Grenzen.» Es gehe darum, geförderte Jobs zum Beispiel in sozialen Vereinen, in Frauenhäusern oder Mehrgenerationenhäusern zu schaffen. Zudem solle die Attraktivität der Ehrenamtskarte gesteigert werden, zum Beispiel mit einem Mobilitätszuschuss.

Quelle: dpa

