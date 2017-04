Parteitag: Wahl der AfD-Spitzenkandidaten könnte ausfallen

Erst macht Petry einen Rückzieher. Dann heißt es, die Wahl der Spitzenkandidaten könnte ganz ausfallen. Petrys Gegnern gefällt diese Idee nicht. Denn als Parteichefin und sächsische Spitzenkandidaten wäre Petry dann faktisch trotzdem die Nummer eins - irgendwie.

Er erwarte ohnehin, dass sich das gesamte Spitzenpersonal der Partei, inklusive der Landesvorsitzenden, im Wahlkampf engagiere, sagte Pazderski. «Wir punkten durch Themen, da sind die Köpfe nicht so wichtig», fügte er hinzu. «In unserer Partei ist jeder ersetzbar», betonte Pazderski, der nicht auf der Berliner Landesliste für den Bundestag kandidiert, aber als Direktkandidat in Berlin-Pankow.

Petry hatte nach einem monatelangen Machtkampf am Mittwoch in einer Videobotschaft überraschend erklärt, sie stehe nicht als Spitzenkandidatin zur Verfügung. Gleichzeitig warb sie für ihren «Zukunftsantrag», den sie beim Parteitag zur Abstimmung stellen will. Er sieht vor, dass sich die AfD von der «Fundamentalopposition» distanziert. Pazderski sagte, er könne sich mit Petrys Ziel, mittelfristig koalitionsfähig zu werden, identifizieren. Er befürchte aber, dass die Diskussion über den Antrag vom eigentlichen Auftrag an den Parteitag - das Wahlprogramm zu verabschieden - ablenken könne. Deshalb würde er über die strategische Ausrichtung lieber zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.