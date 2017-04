dpa

Editionswerk von Sigmar Polke in Berlin zu sehen

Das Editionswerk des Künstlers Sigmar Polke (1941-2010) wird in Berlin ausgestellt. Die rund 200 Arbeiten aus der Sammlung Kunstraum am Limes sind vom 28. April an im privaten Ausstellungshaus me Collectors Room zu sehen. Die in zahlreichen Varianten geschaffenen Druckgrafiken, Objekte und Collagen haben im Werk Polkes einen sehr hohen Stellenwert, wie Mike Karstens am Donnerstag sagte. Der Münsteraner Drucker und Galerist arbeitete lange Jahre eng mit Polke zusammen. Die Schau «Sigmar Polke - Die Editionen» ist bis zum 27. August 2017 geöffnet.

