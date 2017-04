dpa

SPD begrüßt Übernahme des Dragoner-Areals durch Berlin

Der Berliner SPD-Bundestagsabgeordnete Swen Schulz begrüßt die Übertragung des Dragoner-Areals in Kreuzberg an das Land Berlin. Ursprünglich wollte die Bundesregierung das 4,7 Hektar große Baugrundstück an einen privaten Investor verkaufen. «Es war ein langer und intensiver Kampf, das Dragoner-Areal für Berlin und für eine bürgerfreundlicher Nutzung zu sichern», erklärte Schulz, der Haushaltsexperte seiner Fraktion ist, am Donnerstag. «Das ist ein gutes Signal für eine neue, an den Bedürfnissen der Bürger orientierten Liegenschaftspolitik des Bundes.» Die Zeitungen «B.Z.» und «Bild» (Donnerstag) hatten berichtet, Berlin bekomme das Areal im Zuge des neuen Hauptstadtvertrages - einer Finanzierungsvereinbarung zwischen Bund und Land - gratis. Geplant sind dort Wohnungen.

