«Langer Kampf»: Berlin erhält Dragoner-Areal vom Bund

Gute Nachricht für den Wohnungsbau in Berlin: Die Stadt kann nun ein Filetgrundstück in Kreuzberg neu entwickeln. Dabei sah es zunächst danach aus, dass private Investoren zum Zug kommen.

Berlin (dpa/bb) - Nach langem Hin und Her erhält Berlin vom Bund ein bedeutendes Grundstück für den Wohnungsbau - das 4,7 Hektar große Dragoner-Areal in Kreuzberg. «Es war ein langer und intensiver Kampf, das Dragoner-Areal für Berlin und für eine bürgerfreundliche Nutzung zu sichern», erklärte der Haushaltsexperte der SPD-Bundestagsfraktion, Swen Schulz, am Donnerstag. «Das ist ein gutes Signal für eine neue, an den Bedürfnissen der Bürger orientierten Liegenschaftspolitik des Bundes.»