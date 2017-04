dpa

NPD-Politiker Zech muss wegen Nazi-Tattoo in Haft

Der brandenburgische NPD-Politiker Marcel Zech muss für acht Monate in Haft, weil er ein Nazi-Tattoo in einem Spaßbad öffentlich gezeigt hat. Das Oberlandesgericht habe die Revision des 28-Jährigen gegen das Urteil des Landgerichts Neuruppin als offensichtlich unbegründet verworfen, sagte Gerichtssprecherin Judith Janik am Donnerstag. Zuerst hatte die «Märkische Allgemeine» (Donnerstag) berichtet. Der Kreistagsabgeordnete aus dem Barnim hatte im November 2015 seine Tätowierung mit den Umrissen des Konzentrationslagers Auschwitz und dem Spruch «Jedem das Seine» in dem Schwimmbad gezeigt.

Letzte Änderung: Donnerstag, 20. April 2017 11:00 Uhr

