Krankenwagen stößt mit Auto zusammen: mehrere Verletzte

Bei einem Unfall mit einem Krankenwagen sind in Berlin-Westend mehrere Menschen verletzt worden. Der Krankentransporter war am Mittwochabend mit Blaulicht und Sirene über die Heerstraße gefahren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. An einer Kreuzung stieß er mit dem Fahrzeug einer 57-jährigen Frau zusammen, die diese bei Grün überqueren wollte. Die Fahrerin und ihre beiden Beifahrerinnen wurden leicht verletzt. Der Krankenwagenfahrer erlitt schwere Kopfverletzungen. Die Patientin im Krankenwagen wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

