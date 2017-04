Nachwuchssuche bei Bundeswehr: Zahlreiche IT-Stellen

Wer im Internet und Computer-Netzwerken zuhause ist, sich mit Sicherheitslücken und digitalen Übertragungstechnik auskennt, der hat gute Job-Chancen. IT-Spezialisten sind gefragt wie nie, nicht nur in der Privatwirtschaft, sondern auch beim Militär.

Storkow (dpa/bb) - Jung, dynamisch, computerversiert: Die Bundeswehr sucht händeringend nach IT-Nachwuchs. Bundesweit sind derzeit bis zu 2000 Stellen in Uniform und in Zivil frei. «Bei mir in Storkow könnte ich sofort bis zu 120 Stellen nachbesetzen», erklärte Oberstleutnant Thorsten Niemann, Kommandeur des Führungsunterstützungsbataillons 381, am Donnerstag. Seine Einheit versteht sich als eine Art «grüne Telekom», sorgt für tragfähige Kommunikationsleitungen im Feld, bringt bei Auslandseinsätzen alle Truppenteile per Satellit zusammen. «Unsere Dienstleistungen sind sehr gefragt», schildert Niemann. Von seinen 730 Spezialisten in Storkow sind derzeit 48 weltweit bei Bundeswehreinsätzen dabei.