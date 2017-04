dpa

Bundeswehr wirbt in IT-Camps für Nachwuchs

Die Bundeswehr sucht händeringend nach IT-Technikern. «Bei mir in Storkow könnte ich sofort bis zu 120 Stellen nachbesetzen», erklärte Oberstleutnant Thorsten Niemann, Kommandeur des Führungsunterstützungsbataillons 381, am Donnerstag. Seine Einheit versteht sich als eine Art «grüne Telekom», sorgt für tragfähige Kommunikationsleitungen im Feld, bringt bei Auslandseinsätzen alle Truppenteile per Satellit zusammen. «Unsere Dienstleistungen sind sehr gefragt», so Niemann.

Um in der Personalwerbung mit der Zeit zu gehen, haben die Storkower vor einem Jahr das IT-Camp entwickelt: Innerhalb einer Woche soll Jugendlichen ein Job in Uniform, mit Internet und Breitbandtechnik schmackhaft gemacht werden, erklärte Niemann. In diesem Jahr wurde das Camp-Modell bundesweit auf vier weitere Standorte ausgeweitet.

Ab 1. Juli wird das Storkower Bataillon in die neue Bundeswehreinheit CIR («Cyber- und Informationsraum») eingegliedert. Sie soll Kompetenzen zentral bündeln, Hackerangriffe abwehren und bei Netzattacken zurückschlagen.

