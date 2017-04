dpa

Neuer Gedenkort Güterbahnhof Moabit: Kiefern gepflanzt

In Berlin-Moabit sind am Mittwoch die ersten Kiefern am neuen Gedenkort Güterbahnhof Moabit gepflanzt worden. Auf dem Areal zwischen Quitzowstraße und Ellen-Epstein-Straße soll aus einem vergessenen Fleck in Berlin ein Gedenkort entstehen. 24 Kiefern und zwei Informationstafeln sollen nach Angaben des Bezirksamts Mitte künftig daran erinnern, dass zwischen 1942 und 1944 mehr als 30 000 Juden vom ehemaligen Güterbahnhof Moabit aus in die NS-Vernichtungslager deportiert wurden. Der Entwurf des neuen Ortes stammt von dem Künstlerkollekiv «raumlaborberlin», die mit ihrem Modell den für den Gedenkort ausgeschriebenen Kunstwettbewerb gewannen.

