Nina Meinke kämpft im Vorprogramm von Joshua-Klitschko

Die Berliner Boxerin Nina Meinke kämpft im Vorprogramm der Schwergewichts-Weltmeisterschaft zwischen Anthony Joshua und Wladimir Klitschko am 29. April im ausverkauften Londoner Wembley-Stadion. In ihrem sechsten Profikampf trifft die 24-Jährige im Leichtgewicht auf die Irin Kathy Tailor. Das gab Meinkes Management am Mittwoch bekannt. Die von Ex-Weltmeister Sven Ottke trainierte ehemalige Junioren-Weltmeisterin steuert auf einen Profi-Weltmeistertitel zu. «Ihr Traum geht in Erfüllung, nachdem sie fast vier Jahre in England gelebt, studiert und auch geboxt hatte», sagte Ihr Vater und Manager Christian Meinke.

Letzte Änderung: Mittwoch, 19. April 2017 16:00 Uhr

Quelle: dpa

