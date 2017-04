Horst Mahler soll wieder in Haft: Mann will Asyl beantragen

Der wegen Volksverhetzung verurteilte Rechtsextremist Horst Mahler soll wieder in Haft: Der 81-Jährige sei für Mittwoch zum Strafantritt in der Justizvollzugsanstalt Brandenburg/Havel geladen, bestätigte der Sprecher des Potsdamer Justizministeriums, Uwe Krink, entsprechende Medienberichte. Mahler hatte im Sommer 2015 wegen einer schweren Erkrankung Haftverschonung erhalten. Ende vergangenen Jahres hatte das Oberlandesgericht Brandenburg die Aussetzung der Reststrafe zur Bewährung indes aufgehoben. Mahler kündigte am Mittwoch in einer Videobotschaft an, dass er nicht wieder ins Gefängnis gehen und Asyl in einem anderen Land beantragen werde.

Letzte Änderung: Mittwoch, 19. April 2017 15:30 Uhr

Quelle: dpa

