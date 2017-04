Holocaust-Leugner Horst Mahler will Asyl beantragen

Er leugnet den Holocaust und und wurde wegen Volksverhetzung zu zehn Jahren Haft verurteilt: Nachdem Horst Mahler vor knapp zwei Jahren wegen einer schweren Erkrankung vorübergehend auf freien Fuß gesetzt wurde, will sich der Rechtsextremist nun dem Gefängnis entziehen.

Potsdam (dpa/bb) - Der wegen Volksverhetzung verurteilte Rechtsextremist Horst Mahler will sich durch eine Flucht ins Ausland einer weiteren Verbüßung seiner Haft entziehen. Er werde seiner Ladung zum Haftantritt am Mittwoch nicht nachkommen, sondern «in einem aufnahmebereiten, souveränen Staat um Asyl bitten», kündigte der 81-Jährige in einer im Internet verbreiteten Videobotschaft an. Das ARD-Magazin «Panorama» berichtete unter Berufung auf einen Vertrauten Mahlers, dass sich der RAF-Mitbegründer und spätere NPD-Anwalt bereits im Ausland aufhalte.