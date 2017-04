dpa

Messerattacke am S-Bahnhof Plänterwald: Zeugen gesucht

Nach der Messerattacke auf einen 22-Jährigen am Berliner S-Bahnhof Plänterwald sucht die Bundespolizei weiter nach Zeugen. Wie ein Sprecher der Behörde am Mittwochmittag mitteilte, hat sich seit dem Vorfall am Montagabend bisher ein Zeuge gemeldet. Ob die Informationen brauchbar seien, wisse man erst nach der Zeugenvernehmung.

Der 22-jährige Verletzte war in der S-Bahn Linie 8 mit mehreren Bekannten unterwegs, als es nach Angaben der Bundespolizei zwischen der Gruppe und einem Paar zum Streit kam. Dieser eskalierte beim Halt am Bahnhof Plänterwald, als die Gruppe das Paar am Aussteigen hindern wollte. Nachdem ein 19-Jähriger den Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll, zog der Mann des Paares den Angaben zufolge ein Messer und stach auf den 22-Jährigen ein. Anschließend flüchtete der Angreifer mit seiner Begleiterin. Das Opfer kam ins Krankenhaus und wurde dort operiert.

Letzte Änderung: Mittwoch, 19. April 2017 14:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen