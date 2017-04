Studentin stirbt nach Verkehrsunfall vom Osterwochenende

Eine 22-jährige Studentin, die am Wochenende in der Innenstadt von Cottbus von einem Auto angefahren wurde, ist tot. Die junge Frau erlag am Dienstag in einer Klinik ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die 22-Jährige war Samstagmorgen aus einer Gruppe heraus plötzlich auf die Fahrbahn getreten, ein 20 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen.

