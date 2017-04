dpa

Eisbären-Ikone Felski zum Botschafter der WM 2017 ernannt

Der langjährige Eishockey-Nationalspieler Sven Felski ist zum offiziellen Botschafter der bevorstehenden WM 2017 in Köln und Paris ernannt worden. «Ich bedanke mich für das Vertrauen des DEB», sagte der 42-Jährige am Mittwoch in Berlin am Rande einer Veranstaltung des Deutschen Eishockey-Bundes. Es sei wichtig, «Eishockey weiter nach vorne und in die Öffentlichkeit zu bringen», meinte der frühere Stürmer, der mit den Eisbären Berlin sechsmal deutscher Meister war.

DEB-Präsident Franz Reindl strich die großen Verdienste Felskis heraus und schätzte sich «glücklich», den Ex-Profi als WM-Botschafter gewonnen zu haben. Felski spielte seine letzte WM 2010 in Deutschland, als das DEB-Team bis ins Halbfinale vordrang. «Ich bin mir sicher, dass diese WM genauso ein Wahnsinns-Event wird wie 2010», meinte der Trainer der U17-Nationalmannschaft.

Felski hält nichts von einer Zielvorgabe für die Spieler von Bundestrainer Marco Sturm. «Jeder soll die Zeit genießen», sagte Felski und fügte hinzu: «Ich bin mir sicher, dass Sturm ein e schlagkräftige Truppe aufstellt.» Die Weltmeisterschaft findet vom 5. bis zum 21. Mai statt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 19. April 2017 13:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen