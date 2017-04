DEB-Präsident: «Wir können ins Viertelfinale kommen»

DEB-Präsident Franz Reindl gibt für die kommende WM in Köln und Paris kein Ziel aus. Das Viertelfinale würde der Ex-Profi indes gerne erreichen. Den deutschen NHL-Profis komme dabei eine besondere Bedeutung zu.

Berlin (dpa/bb) - Der deutsche Eishockey-Präsident Franz Reindl hofft auf den Viertelfinal-Einzug des DEB-Teams bei der kommenden WM in Köln und Paris. Als Ziel möchte der Ex-Profi die Runde der letzten acht Teams aber nicht ausrufen. «Wenn wir alles abrufen, können wir ins Viertelfinale kommen», sagte der 62-Jährige am Mittwoch in Berlin am Rande einer Veranstaltung des Deutschen Eishockey-Bundes. «Ich bin aber auch Realist», fügte der Bayer mit Blick auf das schwere Auftaktprogramm mit Spielen gegen die USA, Schweden und Russland hinzu.