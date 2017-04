dpa

Ein Toter nach schwerem Unfall auf südlichem Berliner Ring

Bei einem schweren Unfall auf dem südlichen Berliner Ring ist ein polnischer Lastwagen-Fahrer ums Leben gekommen. Der Sattelzug des Mannes sei am Mittwoch aus noch ungeklärter Ursache zwischen Ludwigsfelde und dem Autobahndreieck Nuthetal an einem Stauende auf einen stehenden Sattelzug geprallt, berichtete die Polizei. Der Mann wurde in der Kabine eingequetscht und war sofort tot. Der Fahrer des anderen Lasters wurde leicht verletzt.

Für die Bergungsarbeiten mussten zwei der drei Fahrspuren und der Standstreifen in Richtung Magdeburg gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern Länge. Die Bergungsarbeiten sollten bis in den Nachmittag andauern, so ein Polizeisprecher.

Letzte Änderung: Mittwoch, 19. April 2017 10:50 Uhr

Quelle: dpa

