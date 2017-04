dpa

Drei Maskierte überfallen Späti und flüchten

Drei Maskierte haben einen Spätkauf in Berlin-Neukölln überfallen. Zwei Täter betraten am Dienstagabend das Geschäft und bedrohten einen 20 Jahre alten Angestellten mit einem Messer und einem «Totschläger», wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein dritter Maskierter sicherte den Eingangsbereich. Die Täter nahmen sich Bargeld, Zigaretten und Süßigkeiten und flüchteten. Zeugen beobachteten die wegrennenden Männer. Einem 21-Jährigen gelang es, einen von ihnen kurz festzuhalten und ihm die Tasche mit einem Teil der Beute zu entreißen. Letztlich konnten die Täter aber entkommen. Der Späti-Angestellte wurde leicht verletzt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 19. April 2017 07:30 Uhr

