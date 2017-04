Regierender Bürgermeister zieht Bilanz zu 100-Tage-Programm

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller zieht heute eine Bilanz des 100-Tage-Programms des Senats. Die rot-rot-grüne Regierung hatte am 9. Januar bei einer Klausur eine umfassende Liste mit rund 60 Vorhaben beschlossen, die bis zum 19. April angestoßen sein sollten. Tatsächlich sind viele der Ziele umgesetzt oder auf den Weg gebracht.

So muss kein Flüchtling mehr in einer Turnhalle leben, mit den städtischen Wohnungsgesellschaften vereinbarte der Senat eine Begrenzung der Mieterhöhungen. Der Nachtragshaushalt wurde beschlossen, die Sanierung und der Neubau von Schulen auf den Weg gebracht, das Sozialticket verbilligt. Die Situation in den Bürgerämtern hat sich entspannt.