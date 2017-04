Müller sieht Rot-Rot-Grün auf gutem Wege: und Berlin auch

Es lief nicht immer alles rund bei Rot-Rot-Grün in Berlin, doch so langsam scheinen sich die Partner zu finden. Viele Häkchen zieren die Bilanz des 100-Tage-Programms.

Berlin (dpa/bb) - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sieht in der seit gut vier Monaten bestehenden rot-rot-grünen Koalition in der Hauptstadt nicht zwingend ein Modell für den Bund. Es sei sehr schwer, Empfehlungen für die Bundesebene abzugeben, «weil da einfach andere Themen eine Rolle spielen», sagte Müller am Mittwoch bei einer Bilanz der bisherigen Regierungsarbeit von SPD, Linken und Grünen. Das gelte umso mehr für den Stadtstaat Berlin. Klar sei aber nach seinen bisherigen Erfahrungen, dass eine Zusammenarbeit von drei Partnern schwieriger sei als bei zwei Partnern. «Man darf das nicht unterschätzen».