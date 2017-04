Prenzlauer Boryszew-Werk öffnet nach Feuerkatastrophe

Zwei Jahre nach dem verheerenden Brand wird das Prenzlauer Werk des polnischen Automobilzulieferers Boryszew heute wiedereröffnet. Mehr als 21 Millionen Euro investierte das Unternehmen nach Angaben von Brandenburgs Wirtschaftsministerium in den Wiederaufbau. Das Land förderte das Vorhaben mit 4,2 Millionen Euro.

Ein Feuer hatte im April 2015 große Teile der Produktionsstätte zerstört. Das polnische Unternehmen hielt auch wegen der gut ausgebildeten Fachkräfte am Standort in der strukturschwachen Uckermark fest. Die Firma stellt verchromte Einzelteile wie Türgriffe, Zierleisten und Typenschilder für die Autoindustrie her, die Auftragslage ist den Angaben zufolge gut.