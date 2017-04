dpa

Berlin betreibt erstes Flüchtlingsheim selbst

Das Land Berlin betreibt ein erstes Flüchtlingsheim in Eigenregie. Der dazu gegründete landeseigene Betrieb übernahm am Mittwoch eine Gemeinschaftsunterkunft in der Maxie-Wander-Straße in Hellersdorf von einem externen Betreiber. Der Übergang sei dank guter Vorbereitung reibungslos verlaufen, teilte das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten mit. Noch im April und im Mai folgen zwei weitere Unterkünfte in Grünau (Wassersportallee) und Altglienicke (Venusstraße/Quittenweg).

Aktuell gibt es in der Hauptstadt 114 Gemeinschaftsunterkünfte, in denen rund 30 000 Geflüchtete leben. Träger der Einrichtungen waren bisher ausschließlich Wohlfahrtsverbände und private Firmen. Im Februar hatte der rot-rot-grüne Senat beschlossen, drei Flüchtlingsheime selbst zu betreiben, um in Notsituationen schneller und flexibler reagieren zu können. Die Unterkünfte sollen Platz für bis zu 700 Menschen bieten.

Hilfe holte sich das Land dabei aus Hamburg. Diverse Mitarbeiter des dortigen Eigenbetriebs Fördern & Wohnen arbeiten derzeit in der Hauptstadt beim Aufbau des Berliner Landesbetriebs und der Umsetzung des Vorhabens.

2015 waren knapp 80 000 Flüchtlinge nach Berlin gekommen, 55 000 davon durchliefen beziehungsweise durchlaufen in der Hauptstadt ihr Asylverfahren. 2016 kamen etwa 17 000 Asylsuchende.

