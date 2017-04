dpa

Pflegetochter jahrelang missbraucht? 56-Jähriger vor Gericht

Ein 56-jähriger Mann, der seine Pflegetochter über Jahre hinweg sexuell missbraucht haben soll, steht ab heute vor dem Berliner Landgericht. Laut Anklage soll das Mädchen bei den mutmaßlichen Übergriffen 11 bis 14 Jahre alt gewesen sein. Der Mann habe der Pflegetochter gedroht, sie zurück in ein Heim zu schicken, wenn sie seinen Wünschen nicht nachkäme oder ihn verraten würde. In einem Fall habe er das Kind geschlagen, weil es sich wehrte. Dem 56-Jährigen aus dem Stadtteil Hellersdorf werden 22 Fälle in der Zeit von Januar 2011 bis Oktober 2014 zur Last gelegt. Mehrfach soll er sexuelle Übergriffe auch gefilmt haben.

