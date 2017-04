dpa

Brandenburg beteiligt sich an 24-Stunden-Blitz-Marathon

Die Brandenburger Polizei will heute mit 200 Kontrollpunkten im Land beim sogenannten 24-Stunden-Blitz-Marathon gegen Raser vorgehen. Punkt 6.00 Uhr soll es losgehen, teilte das Brandenburger Polizeipräsidium im Vorfeld mit. Im Fokus seien bei der Aktion insbesondere Alleen und Bereich vor Kitas und Schulen. Brandenburgs Polizei beteiligt sich bereits zum dritten Mal an der europaweit abgestimmten Aktion. 2016 wurden beim Blitz-Marathon 7000 Raser erwischt. Zu hohe Geschwindigkeit sei vor allem die Ursache bei tödlichen Verkehrsunfällen, hieß es. Mit der Aktion könne das Thema mehr in den Fokus gerückt werden, meinte ein Polizeisprecher.

