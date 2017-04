dpa

Pop kündigt Bau von Windkraftanlagen an

Berlins rot-rot-grüne Landesregierung will ernst machen mit dem Bau von Wind- und Solarenergieanlagen. In den kommenden zwei bis drei Jahren sollten neue Windräder entstehen, kündigte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) in der «taz» (Mittwoch) an. Es werde geprüft, ob dafür die sogenannten Stadtgüter, Berliner Flächen auf Brandenburger Gebiet, genutzt werden könnten. Das Stadtwerk solle auch in Solarstrom und Mieterstrommodelle investieren.

Bisher sei es «eher eine Art Geheimtipp» gewesen, räumte Pop ein. Das werde sich jetzt ändern. Ein konkretes Kundenziel nannte die Senatorin zwar nicht, verglich das Berliner Stadtwerk jedoch mit dem in Hamburg - mit mehr als 100 000 Kunden. Sie selbst sei noch nicht Kundin, gab Pop zu und versprach: «Das hole ich aber nach.»

