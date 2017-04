dpa

Mutmaßliche Betrügerin am Flughafen Tegel festgenommen

Bundespolizisten haben am Berliner Flughafen Tegel einen internationalen Haftbefehl gegen eine US-Amerikanerin vollstreckt. Die 41-Jährige soll ihre Anstellung als Krankenpflegerin ausgenutzt und zwischen September 2014 und August 2015 mehrere Menschen um insgesamt etwa 27 500 US-Dollar betrogen haben, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Beamten fiel die Frau am Montag bei einer Passkontrolle am Flughafen auf, als sie mit ihrer dreijährigen Tochter nach Istanbul fliegen wollte. Die Polizisten stellten fest, dass ein internationaler Haftbefehl gegen sie vorliegt und ihr Reisepass für ungültig erklärt worden war. Sie nahmen die Frau fest. Ihre Tochter wurde der Jugendnothilfe übergeben.

Letzte Änderung: Dienstag, 18. April 2017 17:10 Uhr

