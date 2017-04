dpa

Beim Kochen mit Gasherd Einfamilienhaus abgebrannt

Schlimme Folgen hatte der Versuch einer 84-Jährigen in Stepenitz (Landkreis Prignitz), sich auf dem Gasherd ein Abendessen zu kochen: Die Seniorin sei dabei am Montagabend in ihrer Küche gestürzt und habe nicht wieder aufstehen können, berichtete die Polizei am Dienstag. Daraufhin geriet das Essen in Brand und die Flammen breiteten sich bis in den Dachstuhl aus. Die Freiwillige Feuerwehr konnte die Bewohnerin retten. Sie wurde mit einem Schock und einer Rauchgasvergiftung in eine KLinik gebracht. Eine Nachbarin, die der Seniorin geholfen hatte, erlitt ebenfalls einen Schock und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Die Flammen wurden von der Feuerwehr gelöscht. Allerdings ist das Einfamilienhaus nun einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 50 000 Euro.

