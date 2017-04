Farbanschlag auf Parteibüro von AfD-Landtagsabgeordneten

Auf das Parteibüro der Brandenburger AfD-Landtagsabgeordneten Birgit Bessin ist am Osterwochenende ein Farbanschlag verübt worden. Unbekannte hätten mit schwarzer Farbe einen Schriftzug über die Fensterscheibe geschmiert, mit dem Flüchtlinge willkommen geheißen würden, berichtete die Polizei am Dienstag. Festgestellt wurde die Sachbeschädigung am Sonntagabend. Bessin ist Fraktionsgeschäftsführerin im Brandenburger Landtag und stellvertretende Landesvorsitzende der rechtspopulistischen Partei. Mit 18 Vorfällen war die AfD im vergangenen Jahr in Brandenburg am häufigsten Ziel von Anschlägen auf Parteibüros.

Letzte Änderung: Dienstag, 18. April 2017 15:20 Uhr

Quelle: dpa

