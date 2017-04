Fensterscheiben in türkischem Kulturverein beschädigt

Unbekannte haben in einem türkischen Kulturverein in Berlin-Schöneberg mehrere Fensterscheiben beschädigt. Ein Mitarbeiter der Begegnungsstätte in der Martin-Luther-Straße bemerkte den Schaden am Montagabend, wie Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach hatte ein Pflasterstein eine Fensterscheiben durchschlagen. Der Staatsschutz beim Landeskriminalamt prüft eine mögliche politische Motivation der Tat. Für einen Zusammenhang mit dem türkischen Verfassungsreferendum bestünden derzeit keine Anhaltspunkte, ausgeschlossen werden könne er aber nicht, so ein Sprecher der Polizei.

