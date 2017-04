dpa

Tag der offenen Tür für IGA-Anwohner gefordert

Der Start der IGA war etwas holprig: Das Wetter unberechenbar, Schlangen an den Kassen, der Online-Shop außer Gefecht. Doch die Macher sind trotzdem guter Dinge. Und neue Ideen gibt es auch.

Berlin (dpa/bb) - Nach dem Start der Internationalen Gartenausstellung (IGA) in Berlin sind Forderungen nach einem Tag der offenen Tür für Anwohner laut geworden. Viele Menschen in Marzahn-Hellersdorf hätten durch umfangreiche Baumaßnahmen oder viel Verkehr Einschränkungen verkraften müssen, sagte Linken-Abgeordneter Kristian Ronneburg der Deutschen Presse-Agentur. «Da wäre es angezeigt, ihnen quasi als Dankeschön einmalig kostenlosen Eintritt auf das IGA-Gelände zu ermöglichen.» Der CDU-Abgeordnete im Abgeordnetenhaus, Mario Czaja, schloss sich dem Vorschlag am Dienstag an. Czaja empfahl auch, die Nachnutzung des Areals parteiübergreifend zu planen.

Das Gartenfestival war am Gründonnerstag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet worden. Bis zum 15. Oktober wollen die Macher etwa zwei Millionen Interessierte in die rund 100 Hektar große Parklandschaft am östlichen Rand der Hauptstadt locken. Eine normale Tageskarte kostet 20 Euro, beliebig viele Fahrten mit der Steilbahn einbegriffen.

Die IGA lehnte einen Tag der offenen Tür indirekt ab. Anwohner hätten bereits einzelne Freikarten oder Sonderangebote bei den Dauerkarten (50 Euro statt 90 Euro) erhalten, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. «Die Menschen in Marzahn-Hellersdorf werden nicht nur in diesem Jahr, sondern auf Dauer von der IGA profitieren. Der Kienbergpark wird nach Ende der IGA ein frei zugänglicher Erholungspark werden.»

Mit Hilfe einer Stiftung bekämen in Absprache mit dem Bezirksamt besonders bedürftige Familien Freikarten, hieß es weiter. Weitere Sonderregelungen würden neue Ungerechtigkeiten schaffen. Man setze darauf, dass Marzahner und Hellersdorfer Dauerkarten kauften. Es gebe flexible Möglichkeiten. Eine Dauer-Abendkarte (gültig Sonntag bis Donnerstag ab 17.00 Uhr) koste nur 45 Euro.

Am Dienstag legten die IGA-Macher auch eine erste Bilanz vor. Trotz Regenschauern und Hagelkörnern haben demnach rund 40 000 Menschen das Gartenfestival am östlichen Stadtrand während der Osterfeiertage besucht. Magnet sei vor allem die Kabinen-Seilbahn gewesen. Zudem habe die Aussicht von der Aussichtsplattform «Wolkenhain» viele Gäste begeistert. Um die IGA-Prognose zu erfüllen, müssten nun jeden Tag etwa 11 000 Gartenfreunde kommen.

Laut Geschäftsführer Christoph Schmidt wurden bislang rund 200 000 Tickets verkauft. Die normale Tageskarte kostet 20 Euro. Allein am Eröffnungswochenende seien direkt an den Parkkassen 2000 Dauerkarten ausgegeben worden. Das Ausstellen dieser Tickets, für die ein Foto gebraucht wird, habe zu Schlangen an den Kassen geführt.

Die IGA-Organisatoren baten dafür um Entschuldigung - ebenso dafür, dass der Ticket-Onlineverkauf wegen der großen Nachfrage teilweise zusammengebrochen war. Inzwischen laufe der Online-Shop wieder. «Auch an den Kassen steuern wir nach», versicherte IGA-Geschäftsführerin Katharina Lohmann.

Zum nächsten verlängerten Wochenende rund um den 1. Mai hoffen die IGA-Verantwortlichen nun auf Sonnenschein und viele Interessierte. Dann werde auch die Natur-Bobbahn auf dem Kienberg des IGA-Geländes eröffnet (29. April), auf dem Programm steht auch ein Jazz-Konzert.

