Gartenausstellung: 40 000 Besucher am Eröffnungs-Wochenende

Berlin (dpa/bb) - Regenschauern und Hagelkörnern zum Trotz: Rund 40 000 Menschen haben die Internationale Gartenausstellung (IGA) während der Osterfeiertage in Berlin-Marzahn besucht. Magnet sei vor allem die Kabinen-Seilbahn gewesen, teilte eine IGA-Sprecherin am Dienstag mit. Zudem habe die Aussicht von der Aussichtsplattform «Wolkenhain» viele Gäste begeistert.

Das Gartenfestival war am Gründonnerstag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet worden. Bis zum 15. Oktober wollen die Macher etwa zwei Millionen Interessierte in die rund 100 Hektar große Parklandschaft am östlichen Rand der Hauptstadt locken.