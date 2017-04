dpa

Ex-Weltmeister Abraham: Zu viel Gewicht aber zuversichtlich

Der 37 Jahre alte Ex-Weltmeister Arthur Abraham will sich seinen Titel noch einmal zurückholen - Voraussetzung dafür ist ein Sieg am Samstag in Erfurt gegen Robin Krasniqi (MDR, 22.30 Uhr). Bei einer Niederlage droht ihm das Karriereende. Der Berliner Profiboxer ist vor der WM-Ausscheidung zuversichtlich, liegt aber noch über dem Limit des Super-Mittelgewichts.

«Es müssen noch drei bis vier Kilo runter - aber das ist kein Problem», sagte Abraham am Dienstag in Erfurt. Er prophezeite: «Ich werde gewinnen». Sein sieben Jahre jüngerer Gegner, der zweimal vergeblich um WM-Ehren boxte, hielt sich mit Prognosen zurück.

Dem Sieger von Erfurt - die Veranstalter rechnen in der Messehalle mit 6000 Zuschauern - winkt ein WBO-Titelkampf gegen den Sieger des parallel stattfindenden Duells zwischen Gilberto Ramirez und Herausforderer Max Bursak aus der Ukraine.

Abraham hatte seinen Titel vor gut einem Jahr in Las Vegas gegen den Mexikaner Ramirez verloren, der jede der 12 Runden gegen den völlig uninspirierten Berliner gewonnen hatte. Abraham-Trainer Ulli Wegner, der «von Arthurs letzter Chance» sprach, feiert vier Tage nach dem Kampf seinen 75. Geburtstag.

Letzte Änderung: Dienstag, 18. April 2017 14:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen