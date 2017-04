dpa

Zwei Radfahrer bei Unfällen schwer verletzt

Bei Verkehrsunfällen in Berlin sind zwei Radfahrer schwer verletzt worden. Beide Männer wurden am Montagnachmittag von Autos erfasst und stationär im Krankenhaus behandelt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

In Berlin-Wittenau war ein 85-Jähriger offensichtlich ohne auf den Verkehr zu achten aus einem Park auf die Fahrbahn geradelt, wo ein Autofahrer nicht mehr ausweichen konnte. Der Mann prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Autos und erlitt Kopf- und Beinverletzungen.

In Berlin-Mahlsdorf übersah eine Autofahrerin den Angaben zufolge einen von rechts kommenden Fahrradfahrer. Der 68-Jährige prallte gegen die Motorhaube und Frontscheibe des Wagens und zog sich eine stark blutende Platzwunde am Kopf zu.

