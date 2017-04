Skelettfund in Brunnen: Mordprozess beginnt am 10. Mai

Fast zwei Jahre nach dem Fund eines Skeletts in einem uckermärkischen Brunnen beginnt am 10. Mai der Mordprozess gegen einen 33-Jährigen. Er hat laut Anklage seinen Geschäftspartner umgebracht. Wie eine Justizsprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag sagte, wurden vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Neuruppin zunächst 14 Verhandlungstage bis Juli angesetzt.

Die Anklage wirft dem 33-Jährigen vor, aus Habgier getötet zu haben. Zusammen mit dem Opfer betrieb der 33-Jährige in Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) einen Sonderpostenmarkt. 2008 verlegten beide ihren Wohnsitz aus der Vier-Tore-Stadt auf einen uckermärkischen Hof. 2009 verlor sich die Spur des Opfers, auch weil niemand den Mann als vermisst meldete. Erst im Juni 2015 wurden die menschlichen Überreste bei Bauarbeiten durch die neuen Grundstücksbesitzer entdeckt. Da lag das Skelett schon mehrere Jahre im Brunnen.

Kurze Zeit später geriet der Tatverdächtige ins Fadenkreuz der Ermittlungen, aber erst zu Jahresbeginn nahm die Polizei den 33-Jährigen in Dresden fest. Die Indizien hatten sich nach Angaben der Ermittler so weit gegen ihn verdichtet, dass Haftbefehl erlassen wurde. Es hätten sich Belege dafür gefunden, dass der Mann die Geschäfte des Opfers an sich riss.

Letzte Änderung: Dienstag, 18. April 2017 12:00 Uhr

Quelle: dpa

