Turtelnder Jugendlicher zieht Schlagstock gegen Tramfahrer

Ein angetrunkener Jugendlicher in Berlin-Pankow ist mit einem Schlagstock auf einen Straßenbahnfahrer losgegangen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der 17-Jährige sich am Montagabend ausgiebig von seiner Freundin in der Bahn verabschiedet und dabei mehrmals das Schließen der Türen verhindert. Als der Straßenbahnfahrer ihn daraufhin bat, die Bahn zu verlassen, zückte der junge Mann den Angaben zufolge einen Teleskopschlagstock, bedrohte den Fahrer durch die Kabinenscheibe und schlug gegen die Bahn.

Nachdem der Fahrer den Notknopf gedrückt hatte, flüchtete der Jugendliche. Die Polizisten, die ihn kurz darauf stellten, überzog er mit Beleidigungen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Gegen den aggressiven «Romantiker» werde nun wegen Sachbeschädigung, Nötigung, Beleidigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, hieß es vonseiten der Polizei. Der Straßenbahnverkehr wurde für rund eine Stunde unterbrochen.

Letzte Änderung: Dienstag, 18. April 2017 11:50 Uhr

Quelle: dpa

